Destiné en priorité aux soignants en France, le masque FFP2 se généralise-t-il chez nos voisins ?

Devenu un accessoire presque banal depuis plus d'un an, le masque doit-il évoluer ? Face à un variant Omicron plus contagieux, l'efficacité des masques chirurgicaux est ainsi discutée. Son remplacement, au profit de FFP2 aux plus grandes capacités de filtration, pourrait ainsi être envisagé, en particulier pour les salariés les plus exposés. Faut-il notamment fournir ces masques aux professeurs ? Jean-Michel Blanquer, interrogé dans le colonnes du Parisien, ne s'y montre pas favorable.