Covid-19 - Une incidence de plus de 700 pour 100.000 habitants, du jamais-vu en France ?

Alors, une incidence de plus de 700 cas s’est-elle déjà observée en deux ans ? De la première à la cinquième vague, chacune des reprises de l’épidémie a comporté ses spécificités, avec des variants différents. En réalité, il faut remonter à la deuxième vague de l’automne 2020 pour observer les taux les plus hauts jamais enregistrés jusqu’à ce mois de décembre.

La situation actuelle est donc une première depuis le début de l’épidémie. Celle-ci peut s’expliquer par plusieurs facteurs. Cette hausse est d'abord causée par Omicron, un nouveau variant bien plus contagieux que tous ses prédécesseurs. Elle est ensuite portée par l’explosion du taux d’incidence en Ile-de-France, qui a largement dépassé les 1000 nouveaux cas pour 100.000 habitants. Le soir du réveillon, il était évalué à 1266 dans la région et même à 1972 cas à Paris, selon les chiffres consolidés par Covid Tracker sur une semaine glissante. Il apparait que les jeunes sont les plus touchés par Omicron, le taux d’incidence chez les 20-29 ans ayant atteint le 24 décembre en Ile-de-France les 2732 cas pour 100.000 habitants.

Mais cette incidence record doit se lire aussi avec le fort taux de dépistage rencontré. Ces deux indicateurs sont en effet dépendants l'un de l'autre. Aujourd'hui, on dépiste plus qu’à l’automne dernier. D’ailleurs, on n’a jamais autant dépisté en France qu’en ce mois de décembre : le record de l’été dernier, observé vers le 15 août, a été battu avec plus de 6 millions de tests réalisés à la mi-décembre, d’après la Drees. Une ruée vers les tests, que nous vous expliquions ici. Et l’ampleur du dépistage réalisé avant les fêtes de Noël va logiquement contribuer à la poussée de l’incidence. La veille de Noël, plus d’un million de tests ont été réalisés en France, selon l’Union syndicale des pharmaciens d’officines.