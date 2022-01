Covid-19 : "Le pic de la 5e vague pourrait être atteint d'ici à une dizaine de jours", assure Alain Fischer

Le pic de la cinquième vague va-t-il bientôt arriver ? Annoncé en décembre, le moment tant attendu n'a toujours pas pointé le bout de son nez, et ce, d'autant que les contaminations explosent en raison du variant Omicron, aujourd'hui majoritaire en France. Hier, plus de 261.421 cas ont été détectés dans l'Hexagone, contre plus de 330.000 les derniers jours. Des contaminations sûrement chiffrées à la baisse, selon Alain Fischer, le président du Conseil d'Orientation de la stratégie vaccinale (COSV).

Avec l'arrivée du variant Omicron, "le virus provoque des infections moins graves avec moins de risque d'hospitalisations ou des hospitalisations plus brèves. Peut-être qu'on est au début d'une atténuation progressive du virus ?", s'interroge ce dernier, comparant ce phénomène à "d'autres virus respiratoires" qui sont devenues peu à peu "des rhumes" saisonniers.

Mais si "ce scénario est plausible, il n'est pas certain", prévient le scientifique. "Personne ne peut écarter d'un nouveau variant qui serait plus ennuyeux" et plus dangereux pour l'Homme.