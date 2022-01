Refus de vaccination : l’Ordre des chirurgiens-dentistes interdit-il de remplacer les soignants suspendus ?

"J’en ai trouvé un (remplaçant, NDLR) et c’est vraiment un miracle. Ce remplaçant a pu assurer la continuité des soins de mes patients, tout se passait bien", raconte-t-elle en direct à la radio. "J’ai reçu début octobre la nouvelle circulaire du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes qui stipule que l’on a pour interdiction d’avoir un remplaçant ou un collaborateur, même vacciné." L’extrait diffusé par Sud Radio indique donc que "suspendue, car non-vaccinée, la dentiste Pauline Chaniat est interdite de trouver un remplaçant". Un remplaçant même vacciné, donc. Afin d’y voir plus clair, nous avons questionné l’Ordre national des chirurgiens-dentistes sur le cas de cette dentiste.

L'Ordre nous indique ne pas pouvoir répondre sur le fond du dossier qui est aujourd’hui "pendant devant les juridictions". Avant de nous renvoyer vers le texte du ministère de la Santé, qui encadre le contrôle de l’obligation vaccinale des soignants libéraux. Prise le 28 octobre 2021, l’instruction ministérielle de la Direction générale de la Santé (DGS) se penche notamment sur les contrats de collaboration et de remplacement des soignants suspendus à partir du 16 octobre.

Selon le texte, "les professionnels de santé qui n’ont pas satisfait le schéma vaccinal (…) ne peuvent plus exercer leur profession. (…) Dans ces conditions, et même en l’absence de toute décision de suspension ou d’action disciplinaire, le professionnel de santé ne peut, dès l’entrée en application des délais prévus par la loi du 5 août 2021 : procéder à de la téléconsultation ; se faire remplacer, et cela même s’il ne tire aucune contrepartie financière ; s’adjoindre le concours d’un collaborateur, et cela même s’il n’en retire aucune contrepartie financière".