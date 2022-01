Covid-19 - Omicron représente la moitié des entrées hospitalières conventionnelles

Selon leurs données, entre le 6 décembre 2021 et le 2 janvier 2022, les 9 % de personnes n'ayant jamais tendu le bras représentaient, à elles seules, 44 % des admissions en hospitalisation conventionnelle et 44% des décès après un séjour à l'hôpital. C'est encore plus pour les entrées en soins critiques (58%) durant ces quatre semaines.

Toutefois, la Dress note que le type de variant peut changer la donne et affecter différemment les catégories de population. Ainsi, si Omicron, aujourd'hui majoritaire en France, touche en particulier les plus jeunes et les personnes vaccinées, le variant Delta, lui, contamine en majorité ceux qui ne sont jamais fait piquer.

Cependant, ce variant apparu en Afrique du Sud reste moins dangereux, rappellent les scientifiques. Aussi,"à taille de population comparable, s'il y a plus de personnes vaccinées infectées que de personnes non vaccinées infectées par Omicron, le risque des premières d’être hospitalisées est bien plus faible que celui des secondes", expliquent-ils. En bref, les deux effets antagonistes se compensent. Et comme les chiffres valent parfois plus que des mots : durant la semaine du 9 janvier, Omicron a concerné 88% des tests PCR positifs et 52% des entrées hospitalières conventionnelles, mais il est responsable d'uniquement 31% des admissions en soins critiques.