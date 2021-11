Covid-19 : pourquoi l'OMS a-t-elle nommé le nouveau variant "Omicron" ?

En effet, depuis l'apparition de variants, un système de nomenclature a été mis en place, constitué de lettres et de chiffres, afin de "nommer et suivre les lignées génétiques du SARS-CoV-2". Parallèlement, afin de faciliter la dénomination de ces variants, l'OMS a recommandé de les nommer à l'aide du nom des lettres de l'alphabet grec, "plus accessible à un public non scientifique".

Les noms à partir de lettres grecques sont ainsi "faciles à prononcer et non stigmatisants" pour les variants à suivre et les variants préoccupants, a justifié l'OMS. Ce système permet ainsi d'éviter de nommer le variant par rapport au lieu géographique où il a été détecté pour la première fois. En effet, le variant Alpha, séquencé pour la première fois au Royaume-Uni, était auparavant nommé "variant anglais", tout comme le variant Delta était surnommé le "variant indien".

En plus de ces variants, il y a eu le variant Bêta, répertorié pour la première fois en Afrique du Sud et le variant Gamma au Brésil. Respectant l'ordre de l'alphabet, d'autres variants ont été ou sont toujours suivis par l'OMS. Le variant Epsilon a ainsi été découvert en Californie, aux États-Unis. Le variant Zêta avait été repéré en juillet à Rio de Janeiro, Êta a été identifié au Royaume-Uni et au Nigeria, Thêta aux Philippines, Iota, à New York, Kappa, en Inde, Lambda au Pérou et Mu, en Colombie.

Parmi ces variants, seuls Lambda et Mu sont encore désignés comme "variants à suivre". Kappa, Iota, Êta et Epsilon ont été rétrogradés comme "variants sous surveillance". Zêta et Thêta, eux, ne sont désormais plus sous surveillance. Les variants Alpha, Bêta, Gamma, Delta, et maintenant Omicron, sont quant à eux désignés comme variants préoccupants.