Opticiens, diététiciens, audioprothésistes... la liste des professions autorisées à vacciner s'allonge

La lutte contre la propagation du Covid-19 se fera avec davantage de professionnels de santé. Car d'après un arrêté en date du 7 juillet, et publié ce jeudi 8 juillet au journal officiel, les opticiens, audioprothésistes, assistants dentaires, psychomotriciens et diététiciens sont désormais habilités à procéder à des injections de vaccins anti-Covid.

Selon un dernier bilan de Santé publique France publié mercredi, 7539 personnes sont hospitalisées pour cause de Covid-19, un nombre qui baisse depuis deux mois, et 997 personnes souffrant de formes graves sont à l'hôpital (contre 1032 la veille et plus de 2500, un mois plus tôt).

En revanche, le nombre de cas augmente, repassant mercredi au-dessus de la barre des 4000 cas quotidiens pour la première fois depuis près d'un mois.