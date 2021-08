Origines du Covid : le virus "probablement" pas "conçu génétiquement", selon les renseignements américains

Plus d'un an après le début de l'épidémie de Covid-19 qui a bouleversé la planète, l'enquête sur ses origines progresse. Selon le résumé d'un rapport publié ce vendredi par les renseignements américains, le virus du coronavirus n'a "probablement" pas été conçu "génétiquement". Il n'aurait pas non plus été développé "comme arme biologique", précisent-ils.

Les renseignements américains ne tranchent toutefois pas sur l'origine exacte du SARS-CoV-2. Ils sont toujours divisés entre l'hypothèse d'un premier cas causé par une exposition naturelle à un animal infecté, ou bien ayant résulté d'un accident de laboratoire, via "des expérimentations, la manipulation d'animaux, ou des prélèvements par l'Institut de virologie de Wuhan".