Covid-19 : où en est la propagation du variant anglais en France ?

PROGRESSION - Depuis son apparition en France au mois de décembre, le virus mutant venu du Royaume-Uni ne cesse de gagner du terrain. Presque toutes les régions sont désormais touchées.

Avec 22.848 nouveaux cas enregistrés jeudi, le nombre de personnes infectées par le Covid-19 ne faiblit pas. Selon le dernier bilan hebdomadaire de Santé Publique France, environ 20.000 nouveaux cas sont comptabilisés chaque jour depuis le début de l'année, bien loin des 5.000 espérés à la mi-décembre par l'exécutif. L'instauration d'un couvre-feu généralisé à 18h depuis le 16 janvier, ainsi que l'intensification de la campagne de vaccination ne semblent pas ralentir la progression de l'épidémie, de plus en plus alimentée par la propagation du variant britannique. On fait le point sur son développement en France.

De mi-décembre à début janvier, une progression exponentielle

Au 20 janvier 2021, 131 cas d’infections au variant britannique, également appelé "VOC 202012/01", ont été confirmés en France. Ceux-ci sont recensés par le Centre national de référence (CNR) Virus des infections respiratoires sur la base des prélèvements envoyés par les laboratoires de biologie médicale, publics ou privés. Depuis la confirmation du premier cas de ce variant le 25 décembre dernier sur le sol français, celui-ci suit un développement exponentiel. Alors qu'une seule personne, un Français résidant habituellement au Royaume-Uni, n'était contaminée mi-décembre, 45 nouveaux cas étaient détectés la dernière semaine de l'année 2020. Le même nombre était comptabilisé du 4 au 10 janvier, mais un seul nouveau cas du 11 au 17 janvier. Santé Publique France précise toutefois que les données de ces deux dernières semaines ne sont pas encore consolidées. La confirmation d'autres cas apparus début janvier pourrait donc se produire, onze cas étant pour le moment en cours d'investigation. En France, ce variant représente à ce stade environ 1,4% du total des contaminations quotidiennes au Covid-19.

Le variant anglais détecté dans toutes les régions métropolitaines, sauf en Bourgogne-Franche-Comté

En quelques semaines, le variant a touché toutes les régions de France métropolitaine, excepté la Bourgogne-Franche-Comté, rapporte Santé Publique France. Les régions les plus touchées sont l'Île-de-France et la Provence-Alpes-Côte-d'Azur, qui comptent de 15 à 31 cas. Les Hauts-de-France, la Bretagne, les Pays de la Loire, le Centre-Val de Loire, la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, ainsi que l'Auvergne-Rhône-Alpes en décomptent entre 6 et 14. La Normandie, le Grand Est et la Corse en ont dénombré de 1 à 5.

Un reconfinement pas exclu

Santé Publique France rappelle que "les mesures de prévention et de distanciation sociale restent les principaux moyens permettant de freiner la circulation du virus SARS-CoV-2". "L'adhésion systématique à ces mesures est encore plus importante dans le contexte de l’identification de variants émergents, avec une contagiosité supérieure à celle des variants actuellement majoritaires", ajoute-t-elle. Jeudi soir sur TF1, Olivier Véran a fait savoir qu'un nouveau confinement "deviendrait probablement une nécessité absolue" si la circulation du variant anglais augmentait "de façon sensible" dans les jours à venir.

C.A.