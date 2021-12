Covid-19 : où en sont les essais du vaccin de Sanofi contre le coronavirus ?

Sans attendre les résultats des essais, un centre de recherche compare déjà l'efficacité de ce vaccin français par rapport au Pfizer en doses de rappel. Les résultats, prévus pour mi-février, pourraient permettre ensuite d'orienter la stratégie vaccinale en France.

Pour réaliser cette étude, le centre de recherche compte sur 300 participants. Contre indemnisation, les volontaires acceptent de recevoir une dose de rappel sans savoir quel vaccin leur a été injecté. Une partie reçoit une dose de rappel Pfizer, un autre groupe reçoit une dose de vaccin Sanofi, basée sur la même souche, celle de Wuhan et enfin, un troisième groupe se verra injecter une dose d'une autre version du vaccin Sanofi, qui se base sur la souche Bêta, apparu en Afrique du Sud en avril dernier.

Ce variant pourrait ressembler à Omicron et permettrait de voir la réponse du vaccin face à cette souche. "Potentiellement, ces variants pourraient être plus proches et donc ce vaccin plus particulièrement pourrait apporter une protection supplémentaire", assure l’infectiologue Odile Launay. C’est tout l’enjeu, l’infectiologue surveille de très près l’arrivée du nouveau variant et veut savoir si l’un des vaccins restera efficace.