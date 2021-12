Covid-19 : où en est-on de la 5e vague, par comparaison aux quatre vagues précédentes en France ?

"Fulgurante", "vertigineuse". Encore discrète en France il y a quelques semaines, la 5e vague déferle sur le pays et inquiète pour de bon. Selon les chiffres de Santé publique France publiés jeudi, 48.416 nouveaux cas ont été recensés en 24 heures, soit une moyenne quotidienne sur sept jours de 36.683 cas (+55%), contre moins de 6000 un mois auparavant. Le nombre d'hospitalisations, lui aussi, augmente : 10.790 malades du Covid sont actuellement hospitalisées en France dont 1934 dans les services de soins critiques, contre 6600 et 1000 un mois auparavant.

Comme pour les nouvelles contaminations, le nombre de patients hospitalisés actuellement (10.790 malades) se rapproche davantage de la 4e vague, où le seuil des 10.000 patients hospitalisés (10.151 patients) avait été atteint le 16 août. Cela n'était auparavant pas arrivé depuis le 22 juin 2020. Au plus haut de la 3e vague, près de 32.000 personnes étaient hospitalisées, soit trois fois plus que lors des deux vagues suivantes.

Alors que 77,2% de la population totale a reçu au moins une dose de vaccin et que 75,5% bénéficient d'un schéma vaccinal complet, 69,6% de la population totale avait reçu au moins une dose et 59,6% possède un schéma vaccinal complet au pic de la 4e vague. Au plus haut de la 3e vague, la France venait de dépasser la barre symbolique des 10 millions de premières injections, et seule 20,6% de la population majeure avait reçu une première dose.