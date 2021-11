Covid-19 : où en sont les traitements, qui doivent arriver en France "dès la fin de l'année" ?

Ce traitement est déjà autorisé au Royaume-Uni, qui est devenu début novembre le premier pays à délivrer son feu vert. Pour la France, il faudra encore attendre l'autorisation de l'Agence européenne des médicaments (EMA), avant que la Haute autorité de santé (HAS) ne rende à son tour son avis. Mais l'EMA s'est d'ores et déjà montrée favorable à ce traitement , indiquant être prête à conseiller les États membres de l'UE à l'utiliser. L'examen du molnupiravir par le régulateur européen va d'ailleurs être accéléré.

Comme la vaccination, ce traitement ne représente toutefois pas une solution miracle. En cause notamment, le délai très court entre le début des symptômes et la prise du médicament. "Il faudra le donner le plus tôt possible, probablement dans les 48 à 72 heures", selon le Pr Caumes. "Pour d'autres infections virales, comme la grippe, si vous attendez au-delà de trois jours, les médicaments ne sont plus efficaces." Il devrait être administré en ville, "à disposition des malades pour éviter les formes graves et de se rendre à l'hôpital".

Un autre laboratoire, plus familier des Français depuis un an, a annoncé des résultats prometteurs pour son antiviral : Pfizer. Cet autre géant américain, dont le vaccin a été administré des dizaines de millions de fois en France, a développé le paxlovid, un antiviral lui aussi. Selon l'entreprise, ce comprimé réduit de 89% le risque d'hospitalisation et de décès.