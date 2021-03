"Si on ne fait rien dans les lycées et les collèges, on va dans le mur", selon l'épidémiologiste Dominique Costagliola

"Ce que l’on voit, c’est que les taux sont très élevés dans la tranche d’âge 10 à 19 ans et ont presque doublé en deux semaines, en région Île-de-France notamment. Cela signifie que si on ne fait pas quelque chose dans les lycées, voire dans les collèges, on va dans le mur", assure celle qui est aussi membre de l'Académie des sciences et directrice de recherche à l'Inserm. La situation dans les écoles élémentaires ne lui semble pas plus rassurantes, avec des taux de contamination qui ont "plus que doublé en deux semaines" dans la tranche 0-9 ans.

Pour ne rien arranger, explique Dominique Costagliola,"dans beaucoup des écoles, les personnels sont eux-mêmes cas contact et/ou positifs et ne peuvent pas venir. Et comme il n’y a pas toujours de remplaçants, on est obligés de brasser les classes". "C’est une situation vraiment absolument incompatible avec le variant anglais", estime-t-elle.