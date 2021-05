Déplacements, couvre-feu, établissements scolaires... Ce qui change (ou non) à partir du 3 mai

RETOUR EN PRÉSENTIEL DANS LES COLLÈGES ET LYCÉES MAIS...

L'autre grand changement du 3 mai concerne la réouverture des collèges et lycées, dont les écoliers ont effectué une semaine supplémentaire de cours à distance. Après les élèves de maternelle et de primaire, c'est au tour des collégiens et lycéens de faire leur retour en présentiel. À noter toutefois que l'accueil dans les lycées se fera avec des demi-jauges pour limiter, le plus possible, les contaminations.

Les nouvelles mesures pour les collèges sont plus complexes : tous les élèves feront leur rentrée en présentiel ce lundi. Exception faite des élèves des classes de 4e et 3e d'établissements où le virus circule plus intensément (Nord, Aisne, Oise, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine, Val d’Oise, Val-de-Marne, Essonne, Paris, Yvelines, Sarthe, Loire, Rhône et Bouches-du-Rhône).

Comme dans le premier degré, un protocole strict sera appliqué : une classe fermant dès le premier cas de Covid confirmé. Des autotests seront aussi mis à disposition des lycéens, à partir du 10 mai. "Il faut arrêter d’être obnubilé par le rôle de l’école dans les contaminations. C’est loin d’être le facteur principal", martèle le ministre de l'Éducation nationale.

REPRISE DU SPORT SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE

Dès lundi, les établissements scolaires et périscolaires pourront reprendre les activités sportives en intérieur (sans masque), piscines comprises.