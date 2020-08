Rentrée et coronavirus : un rapport explique le rôle des écoles dans la transmission du virus

À deux semaines de la rentrée, ce rapport tombe à pic. Publié ce jeudi 18 août par Santé Publique France, le document fait le point sur le "rôle des établissements scolaires dans la transmission du virus". À partir des recherches du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), il compile les principaux résultats sur la question, dévoilant aussi bien les caractéristiques de la maladie chez les plus jeunes que leur impact dans la lutte contre le coronavirus.

Cet "aperçu de l'épidémiologie" prend en compte les enfants de moins de 18 ans "dans les pays de l'Union européenne, de l'espace économique européen et au Royaume-Uni". On y apprend notamment que seule une "faible proportion" - à savoir moins de 5% - de l'ensemble des cas de coronavirus signalés dans cette zone concerne cette tranche d'âge. Peu touchés par la maladie par rapport à d'autres populations, les enfants sont aussi "beaucoup moins susceptibles d'être hospitalisés" ou de développer une forme grave de la maladie. L'infection est, au contraire, généralement plus légère ou asymptomatique. "Ce qui signifie que l'infection peut passer inaperçue ou ne pas être diagnostiquée", souligne Santé publique France .

Cependant, le rapport montre tout de même que les rares investigations des cas qui existent en milieu scolaire, dont celle réalisée par l'institut Pasteur dans l'Oise en France, "suggèrent que la transmission d'enfant à enfant en milieu scolaire est rare". Et surtout, elle n'est pas la principale cause pour laquelle un enfant tombe malade. Dès lors, Santé publique France conclue que "si la distanciation physique et les mesures d'hygiène sont appliquées, il est peu probable que les écoles constituent des environnements de propagation du virus plus favorables que les environnements professionnels ou de loisirs avec des densités de population similaires". Pour rappel, les entreprises privées et publics sont aujourd'hui le premier lieu de diffusion du Covid-19 dans la population française. Toutes ces données tendent donc à montrer que "la seule fermeture des établissements de garde d'enfants et des écoles n’est probablement pas une mesure de contrôle efficace" dans la lutte contre le virus, assure l'agence sanitaire.