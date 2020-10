Pays-Bas : premier cas au monde de décès après une réinfection au coronavirus

Admise à l’hôpital avec une toux sévère et de la fièvre plus tôt dans l’année, la patiente décédée avait été testée positive au coronavirus une première fois à ce moment-là. Elle avait pu sortir de l’hôpital après cinq jours, quand ses symptômes s’étaient "largement atténués". Mais 59 jours plus tard, alors qu’elle suivait une chimiothérapie depuis deux jours, l’octogénaire a de nouveau eu de la fièvre, à laquelle se sont ajoutées toux et difficultés respiratoires. Sans anticorps détectés dans son sang, la malade a vu son état se détériorer huit jours après avoir été testée positive une seconde fois. Avant de décéder deux semaines plus tard.

S’il s’agit bien d’une réinfection et non d’une première infection prolongée, c’est parce que, comme le précisent les chercheurs qui rapportent ce cas, deux souches différentes du virus ont été découvertes lors des tests. Les scientifiques indiquent par ailleurs qu’aucun test n’avait été réalisé entre ces deux infections.