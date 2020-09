Vers une surmortalité par cancers à cause du coronavirus ?

Si le nombre de morts du coronavirus est actualisé chaque soir par les autorités sanitaires – il y en a plus de 31.000 en France – le nombre de décès indirectement imputables à la pandémie est, lui, plus difficile à estimer. Mais selon une étude présentée par Aurélie Bardet, statisticienne de l’institut Gustave Roussy (Villejuif), les retards de diagnostic et de traitement pourraient se traduire chez les patients "sans Covid" par un excès de mortalité par cancers de 2 à 5%.

La première vague de l’épidémie, au printemps dernier, a en effet entraîné du décalage dans la venue et la prise en charge des patients. Ces retards pourraient se traduire par une augmentation "a minima de 2% des décès par cancer", cinq ans après le diagnostic, indique la statisticienne. Les cancers du foie, de la tête, du cou, ainsi que les sarcomes, seraient les plus concernés. Cette recherche est basée sur un modèle mathématique qui a permis de faire une évaluation de l'impact de la pandémie sur l'organisation des soins en cancérologie et les conséquences sur le pronostic, compte tenu des décalages liés au confinement.