Le vaccin AstraZeneca est "excellent" et n'est pas de "seconde zone", selon Alain Fischer

"C'est un vaccin pour lequel le taux d'efficacité est très bon", a-t-il ajouté, évoquant un taux de protection "d'un peu plus de 80%" donc "pas très loin du taux annoncé par les vaccins ARN", comme ceux de Pfizer/BioNTech ou Moderna également utilisés en France. Et d'ajouter : "ce vaccin est excellent".

"Il est vrai que, chez les sujets jeunes (...), il provoque un peu plus souvent un syndrome pseudo-grippal", a toutefois reconnu le professeur Fischer, ce qui a créé "un peu d'émoi" chez certains professionnels de santé, principaux concernés par ce vaccin.

Deux hypothèses sont envisagées pour expliquer ces réactions plus fortes : un système immunitaire plus efficace chez les jeunes que chez les patients âgés, provoquant de la fièvre, et la possibilité que ces symptômes soient plus courant chez les gens "qui ont déjà fait un Covid".

Alain Fischer recommande donc d'étaler dans la durée la vaccination du personnel d'un même service hospitalier afin d'éviter que tout le monde se retrouve en arrêt maladie en même temps. "Au moment de la vaccination, prendre un comprimé de paracétamol et le renouveler toutes les six heures si besoin atténue très fortement les symptômes", a-t-il aussi préconisé.