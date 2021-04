A-t-on vraiment enregistré "1,3% de décès chez les personnes doublement vaccinées" aux États-Unis ?

Les données sont issues d'un rapport de pharmacovigilance de la CDC. Notamment publiées par CNN ce jeudi 15 avril, elles montrent que parmi les 77 millions de personnes alors complètement immunisées dans le pays, 5800 avaient attrapé le coronavirus malgré les deux doses. Parmi elles, 74 personnes étaient décédées.

Si l'on prend ces données et qu'on sort une calculette, on découvre que seuls 0,0075% des patients vaccinés ont eu le Covid-19. Alors comment les internautes sont-ils arrivés à cet étonnant "1,3%" ? Il découle d'une série d'erreurs. Tout d'abord, leur logique a été de dire qu'il y a eu 74 morts sur 5.800 personnes positives au coronavirus. Ce qui donne 1,28% de létalité pour les personnes vaccinées et signalées comme positives au coronavirus. Et non pas sur les seules immunisées. C'est donc moins que la létalité visible française (nombre de décès par rapport au nombre de cas confirmés), évaluée à 1,9%.

Ce qui reste un taux important pour un vaccin qui est supposé protéger des formes graves. Sauf qu'il existe encore plusieurs biais à cette analyse. Ainsi, un bon nombre de personnes asymptotiques semblent avoir échappé au radar de l'agence américaine. De fait, seules 30% des personnes signalées comme positives étaient asymptomatiques. C'est moins qu'en population générale. Pour rappel, ce chiffre fluctue en fonction des études, mais les experts estiment que près d'une personne sur deux atteinte par la maladie ne présentera aucun symptôme. Ce sont donc 1,3% des personnes positives et avec des formes symptomatiques. De plus, les autorités sanitaires américaines n'ont pas pu évaluer l'impact des nouveaux variants, qui pourraient échapper à l'immunité.