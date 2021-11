Covid-19 : le pass vaccinal plutôt que le pass sanitaire face à la 5e vague ?

Pour l'épidémiologiste Martin Blachier, invité de Darius Rochebin vendredi 12 novembre sur LCI, la priorité est à accorder à ceux qui n'ont pas été encore vaccinés, en particulier les deux millions de Français vulnérables n'ayant pour l'heure reçue aucune dose. Pour ce faire, le spécialiste plaide lui-aussi pour le durcissement des conditions d'obtention du pass sanitaire pour les plus âgés, qui devrait n'être accessible selon lui que par la vaccination et non plus également par des tests. "Je pense que l’on pourrait aller un peu plus loin et passer comme les Autrichiens d’un pass sanitaire à un pass vaccinal", qui n'admet plus comme condition d'obtention un test négatif. "Ce pass vaccinal ne serait obligatoire toutefois que pour les personnes concernées par la 3e dose, à savoir les plus de 65 ans, voire les plus de 50 ans", a-t-il proposé. Ce modèle "nous fera sortir de la crise, mais pas la 3e dose", a assuré l'épidémiologiste. Et de poursuivre : "s'il y a une seule décision à prendre, je pense que c'est celle-là".