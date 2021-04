Vaccins ARN Messager : les premières recherches sur cette molécule ont débuté il y a 60 ans

Dans la course au vaccin contre le Covid-19, une méthode s'est avérée la plus rapide et la plus fiable. Son nom : l'Acide RiboNucléique, c'est-à-dire l'ARN Messager. Une molécule qui fait désormais la fortune de deux laboratoires américain et allemand, mais cette découverte fondamentale a été faite en France, il y a 60 ans.