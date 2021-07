Pass sanitaire disponible une semaine après la vaccination : d'où vient ce nouveau délai ?

L'annonce était aussi soudaine qu'inattendue. Désormais, il ne faudra plus attendre deux semaines après la deuxième dose de vaccin pour disposer du pass sanitaire. Le ministre de la Santé a fait savoir ce mardi 13 juillet que ce délai allait être réduit. Seuls sept jours suffiront pour être considéré comme totalement protégé en France et accéder à ce précieux sésame. Mais sur quelle base scientifique s'appuie cette décision ?

Pour tout comprendre, il faut déjà noter que l'immunité procurée par les vaccins contre le coronavirus n'apparaît pas magiquement du jour au lendemain. Il s'agit d'une augmentation progressive de leur efficacité, qui devient complète 14 jours après la deuxième dose. Or, elle semble déjà suffisante dès la première semaine pour les vaccins à ARN messager (ARNm), technologie utilisée par Pfizer et Moderna.

C'est en tout cas ce que montrent plusieurs données d'efficacité en population générale. Et notamment la plus grande étude menée en vie réelle, en Israël. Publiée début mai dans la revue The Lancet, elle donnait ainsi 57,7% d'efficacité contre l'infection, 75,7% contre les hospitalisations et 77% contre les décès après une seule dose. Une efficacité qui augmente à mesure du temps. Le produit du laboratoire américain atteint ainsi, dès le septième jour après la seconde dose, 95,3% de protection contre les infections, 97,2% contre les hospitalisations et 96,7% contre les décès du variant original du Covid-19.

Idem pour le vaccin Moderna, qui apporte une protection de 74% contre la source originale dix jours après l'administration de la première dose, s'élevant à 92% dès sept jours après la deuxième injection. Seules les données pour le vaccin AstraZeneca manquent à ce sujet. Mais ce produit, victime de sa mauvaise publicité, est désormais largement boudé par les Français. Il représente 7 millions des près de 62 millions de doses injectées dans l'Hexagone.