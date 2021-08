Covid-19 : l'expérimentation du pass sanitaire sous forme de "bracelet" finalement suspendue en Gironde

"Je veux que cette opération soit sereine. Or, elle a été mal interprétée dans les commentaires", a affirmé le responsable syndical. "Le bracelet ne remplace pas le pass sanitaire. Le bracelet est un support visible du pass sanitaire", a-t-il souligné. "C'est un moyen supplémentaire pour que notre clientèle d'habitués, déjà contrôlée à plusieurs reprises, soit identifiée plus clairement. Mais cela ne dédouane pas nos clients d'être détenteurs du pass sanitaire."

Un pass sanitaire autour du poignet. L'idée n'aura finalement duré qu'à peine plus d'une journée. L'opération qui avait débuté mercredi dans le département de la Gironde, est finalement "suspendue", indique ce jeudi à l'AFP Laurent Tournier, président de l'Union des métiers et des industries de l'Hôtellerie départementale (Umih-33).

La préfecture avait fait savoir mercredi que la police "continuerait à contrôler le pass et non le bracelet. On jugera : si ça marche, tant mieux, si ça ne marche pas, on arrête tout. On a la manette", avait précisé à l'AFP, à propos de ce dispositif, Martin Guespereau, préfet délégué pour la défense et la sécurité.