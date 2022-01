Pass vaccinal dès lundi : quels sont les lieux où il ne sera pas obligatoire ?

COVID-19 - Dès ce lundi prochain, les Français de plus de 16 ans seront soumis au pass vaccinal, a annoncé le Premier ministre ce jeudi. Quels seront alors les lieux où il ne sera pas nécessaire ?

La date est actée, ou presque. Quelques heures après le Conseil de défense sanitaire, le Premier ministre a annoncé, ce jeudi, aux côtés d'Olivier Véran, l'entrée en vigueur du pass vaccinal à partir de lundi prochain. Le dispositif devra succéder au pass sanitaire, s'il est approuvé vendredi par les Sages du Conseil constitutionnel. Pour l'obtenir, il faudra présenter un schéma vaccinal complet ou posséder un certificat de rétablissement du Covid-19 de moins de six mois. Si tel n'est pas le cas, la personne sans pass vaccinal valide se verra refuser l'entrée des cinémas, des foires, des bars ou encore des restaurants. Elle ne pourra pas non plus emprunter le train pour une longue distance, l'avion ou un car interrégional.

Centres médico-sociaux, services publics...

Mais alors quels lieux sont épargnés par ce dispositif ? Même approuvé, le pass vaccinal ne sera pas exigé à l'entrée des établissements et des services médico-sociaux ou encore des Ehpad, comme c'était déjà le cas pour le pass sanitaire. La règle reste inchangée, prévient Jean Castex qui indique qu'un test antigénique ou PCR négatif reste obligatoire pour se rendre dans ces lieux. Le site du gouvernement rappelle également que le pass vaccinal "ne peut pas être demandé en cas d'urgence médicale ou pour accès à un dépistage du Covid-19". À l'image des centres médicaux, le pass vaccinal ne sera pas non plus exigé là où le pass sanitaire n'est pas nécessaire. Parmi les lieux épargnés, les services publics (tribunaux, impôts, mairies, administrations, Pôle emploi, Sécurité sociale), les transports dits du quotidien (métro, bus, tramway) mais également les commerces et centres commerciaux. De même, la cantine collective ou la restauration professionnelle routière et ferroviaire ne sont toutes deux pas concernées.

Pas d'inquiétude non plus pour les étudiants. Ils n'auront pas à présenter le fameux sésame pour s'asseoir sur les bancs de la faculté ou des écoles. Même règle pour les salariés, hormis dans les lieux où le pass est exigé pour les clients (bars, restaurants, salles de sport, etc). La question avait toutefois été posée par le gouvernement, avant d'être balayée par les partenaires sociaux. Côté loisirs, c'est là que le bât blesse. Ainsi, les navires ou bateaux de croisière sans restauration ou hébergement resteront ouverts à tout le monde. Idem pour les parcs et jardins, accessibles librement. Enfin, il est possible de voyager en allant à l'hôtel sans disposer de pass.

Aussi, comme annoncé par le Premier Ministre, le pass vaccinal concernera uniquement les personnes d'au moins 16 ans. Pour les 12-15 ans, seul le pass sanitaire sera exigé là où il est déjà appliqué. Les enfants de moins de 12 ans, eux, seront exemptés des deux.

