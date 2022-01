Covid-19 : en Espagne, moins de contaminations dans les régions sans pass sanitaire ?

Aucune de nos recherches n'a permis de remettre la main sur cette "étude" évoquée par le médecin généraliste. Par contre, il existe bien un article de presse sur le sujet. Titré "le pass sanitaire n'arrête pas Omicron", il a été publié le 12 janvier dans le quotidien El Periódico de España, un nouveau journal national lancé à l'automne dernier par le grand groupe espagnol Prensa Ibérica. Ceci dit, l'article n'explique absolument pas "que la propagation de l'épidémie est inférieure" dans ces régions. Il titre en réalité sur ces régions qui subissent "la même incidence que les autres".

Treize communautés autonomes exigent actuellement ce sésame, notamment pour accéder à des bars, des restaurants ou des salles de sport. Or, parmi elles, on trouve les trois communautés qui comptabilisent le plus de cas quotidiens, soit la Navarre, le Pays basque et l'Aragon. Les deux premières régions ont rendu obligatoire le "passeport Covid" pour l'accès aux restaurants, boîtes de nuit, hôtels et salles de sport. Quant à l'Aragon, ce certificat n'est demandé qu'à l'entrée des boites de nuits d'une capacité de 50 personnes ou plus. Cependant, font aussi partie de cette liste des communautés exigeant un "passeport Covid" les îles Canaries et l'Andalousie. Or, ces territoires sont, au contraire, ceux qui observent le taux d'incidence le plus faible à ce jour dans le pays.

Enfin, sur les quatre communautés autonomes qui n'ont pas fait le choix du pass sanitaire, deux d'entre elles ont un taux d'incidence plus élevé que la moyenne nationale (Castilla y León et Extremadura).