Peut-on combiner deux doses de vaccins différents ? L'université d'Oxford lance une étude

Est-il possible de combiner deux doses de différents vaccins anti-Covid chez un même patient se révèle efficace pour le protéger contre le virus ? L’université anglaise d’Oxford a annoncé jeudi 4 février qu’elle lançait une étude pour répondre à cette interrogation qui pourrait être cruciale au vu des difficultés d’approvisionnement actuelles. Actuellement, deux injections du même type sont administrées, à quelques semaines d’intervalle, lors de la vaccination.

"Si nous montrons que ces vaccins peuvent être utilisés de manière interchangeable, cela augmentera considérablement la flexibilité de leur distribution" a déclaré le professeur Matthew Snape, scientifique en charge de l'essai. Ces recherches pourraient offrir de nouvelles perspectives pour les campagnes de vaccination des différents pays.

Des résultats concluants seraient aussi à même de "fournir des indices sur la manière d’accroître l’étendue de la protection contre les nouvelles souches de virus", note-t-il encore. Le professeur Jonathan Van-Tam, médecin chef adjoint pour l’Angleterre, lui, va encore plus loin et ajoute qu'il est "possible qu’en combinant des vaccins, la réponse immunitaire puisse être renforcée, donnant des niveaux d’anticorps encore plus élevés qui durent plus longtemps".