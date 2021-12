Covid-19 : peut-on recevoir une dose de Moderna après une vaccination Pfizer (et inversement) ?

La campagne de rappel avance. Selon le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, plus de 11 millions de Français ont d'ores et déjà reçu leur "troisième" injection contre le Covid-19 depuis l'ouverture de la campagne le 1er septembre, élargie à tous les plus de 18 ans le 27 novembre. Toutes les personnes majeures, vaccinées depuis plus de cinq mois, sont invités à se rendre dans un centre de vaccination, une pharmacie ou chez leur médecin pour recevoir une nouvelle injection. Mais de quelle marque ?