Covid-19 : espacer les deux injections pour vacciner plus massivement, l'idée qui divise

Ainsi, plusieurs pays ont déjà opté pour cette stratégie. Au Royaume-Uni, douze semaines s'écoulent entre les deux doses, élargissant entre trois et quatre fois les recommandations de la SAGE. Lundi 4 janvier, le Danemark a annoncé qu'il faudrait désormais attendre six semaines entre les deux injections, face à des stocks encore limités. Et selon l'AFP, l'Allemagne pourrait suivre. Outre-Rhin, le ministre de la Santé Jens Spahn a demandé aux autorités sanitaires d'évaluer les options pour rallonger le délai.

Une hypothèse qui laisse également perplexe Morgane Bomsel, chercheuse du CNRS à l'Institut Cochin et spécialiste en vaccinologie. "Ce vaccin est complètement nouveau, nous n'avons aucun recul", rappelle-t-elle à LCI. "Le temps entre les injections dépend de ce qui compose le sérum, et pas seulement de la partie qui mime le virus", poursuit la chercheuse. "Lorsque vous développez un vaccin, vous avez deux paramètres : la quantité et la fréquence. Quand on oublie le Covid-19, le vocabulaire traditionnel est de dire que l'on va faire un rappel : vous rappelez la réponse immunitaire et lui permettez d'être plus forte et plus précise."

La deuxième injection correspond donc au rappel et doit être injectée à un moment précis, pour lequel "il y un peu de marge, mais pas tellement", estime Morgane Bomsel, "sans doute une ou deux semaines, mais cela dépend des vaccins". Pour ceux à ARN, une technologie nouvelle utilisée par les deux vaccins homologués en Europe, Pfizer/BioNTech et Moderna, "nous n'avons pas de recul", insiste-t-elle.