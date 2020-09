Le Covid-19, "pire que toutes les sciences-fictions" : les sombres prédictions d'un expert de l'OMS

Et si la pandémie n'en était qu'à ses débuts ? C'est la sombre prédiction d'un expert de l'OMS, alors que l'Inde a dépassé mercredi la barre des cinq millions de cas recensés de coronavirus et que près de 930.000 personnes en sont déjà mortes à travers le monde selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles.

A l'échelle de l'Inde, deuxième pays le plus peuplé au monde avec 1,3 milliard d'habitants, ce scénario dramatique se traduit par un million de nouvelles contaminations en seulement onze jours. Le pays est le deuxième comptant le plus de cas confirmés (5,02 millions), derrière les Etats-Unis (6,59 millions). Selon le ministère de la Santé, le Covid-19 a fait 82.066 morts en Inde depuis le début de l'épidémie, mais la plupart des experts estiment que les chiffres réels d'infections et de décès sont probablement beaucoup plus élevés.

Mardi, l'OMS a appelé les gouvernements à prendre des décisions difficiles pour protéger les plus vulnérables et maintenir les jeunes à l'école, quitte à accepter des sacrifices inévitables, alors que l'Europe aborde un moment décisif dans la lutte contre l'épidémie avec la rentrée scolaire et l'arrivée de l'automne. "Qu'est ce qui est le plus important: le retour de nos enfants dans les classes ou l'ouverture des nightclubs et des bars?", a lancé le directeur des Situations d'urgence de l'OMS, Michael Ryan, au cours d'une conférence de presse virtuelle.

Et de souligner : "L'Europe aborde une saison où les gens vont commencer à retourner dans les espaces intérieurs. La pression de l'infection va augmenter". Des compromis devront être faits pour maintenir à la fois les plus jeunes et les plus âgés dans la vie sociale, a-t-il insisté. "Le seul moyen est que les adultes maintiennent une distance suffisante pour favoriser une baisse de la contagion".