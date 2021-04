Plus de 100.000 morts en France : "Il est inutile de chercher l'exactitude absolue"

Le Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de Décès (CépiDc), qui traite, sous l'égide de l'Inserm, les informations issues de tous les certificats de décès, laisse notamment entendre que le seuil des 100.000 morts aurait en réalité été atteint il y a quelques semaines . Le système SI-VIC, utilisé par les autorités de santé pour obtenir une photographie quotidienne de la situation, souffre en effet de quelques angles morts. S'il permet de récolter les données des hôpitaux ou des Ehpad, il passe par exemple totalement à côté des morts à domicile. Faut-il pour autant lui jeter la pierre et s'en détourner ? Clairement pas, estime Grégoire Ray, directeur du CépiDc. Sollicité par LCI, il a accepté de revenir sur les différentes méthodes de comptage statistique en ce qui concerne la mortalité dans l'Hexagone. Un enjeu majeur, a fortiori dans la période actuelle.

Notre avantage, c'est de récupérer toutes les données de mortalité de France, à partir des certificats de décès qui sont réalisés. Que ce soit dans les Ehpad, à domicile, ou dans n'importe quel établissement hospitalier. Dites-vous bien que pour un médecin, réaliser ce certificat est une obligation, on ne peut pas fermer un cercueil sans le remplir. Se baser sur ces certificats constitue donc une bonne garantie. Le petit bémol, c'est que nous n'arrivons pas encore à les récupérer en totalité : depuis mars 2020, on plafonne à un peu moins de 98%.

Dès lors, il me semble réducteur d'opposer le système SI-VIC de Santé Publique France avec le nôtre, puisque l'agence se base aussi sur nos données pour certaines de ses publications. Ses experts s'en servent pour d'autres usages. SI-VIC présente d'ailleurs des avantages, sa réactivité entre autres, avec une couverture des décès qui s'avère relativement bonne puisqu'elle comprend tous les hôpitaux et les Ehpad.

Grégoire Ray - Dans le domaine de la statistique, quand il s'agit de dénombrer les décès par cause, ce n'est pas de la physique quantique. On a toujours une part d'incertitude et il s'avère inutile de chercher l'exactitude absolue car elle n'existe pas. Gardons à l'esprit que chaque système a ses avantages et inconvénients. La question est plutôt de savoir si des statistiques répondent ou non à des besoins spécifiques.

Cette proportion de 98% est déjà importante. Diriez-vous que le traitement des données qui sont remontées par les médecins est aisé en cette période de Covid ?

Pas forcément. Au moins pendant la première vague, disons de mars à mai 2020, on a observé une proportion non négligeable de décès pour lesquels les médecins ont indiqué "Covid-19 suspecté", et non pas "Covid-19 avéré". La campagne de tests était limitée à ce moment-là et des personnes décédaient sans que l'on ait pu avoir le temps de les tester. Sachant qu'avec ce virus, les symptômes n'étaient pas toujours très spécifiques, il est certain que des décès certifiés "Covid-19 suspecté" l'ont été sans qu'il y ait véritablement eu un lien avec le virus. Quelle part ? Je serais incapable de vous le dire avec précision.

L'inverse n'est-il pas aussi vrai ? Des morts du Covid non considérés comme victimes de l'épidémie ?

C'est possible également, même si les indicateurs nous laissent à penser qu'il y a plus de chance d'attribuer à tort des décès au Covid-19 que l'inverse. Il convient de rester prudent avec les chiffres, notamment aussi parce qu'il est assez difficile d'évaluer l'impact du virus, et ce même s'il est mentionné dans les causes de la mort. Parfois, il contribue à avancer un décès de nombreuses années, mais pour des gens atteints d'importantes comorbidités, il se peut qu'il ait simplement contribué à anticiper leur mort de quelques mois ou semaines.

Que pensez-vous de SI-VIC, système dont sont issues les données avancées par Santé Publique France ?

À mon sens, il remplit efficacement sa mission, à savoir suivre l'évolution quotidienne de la mortalité.