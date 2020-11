Plus de 20% des rayons "non essentiels" des supermarchés restent ouverts, selon l'UFC-Que Choisir

Si la fermeture semble plutôt respectée sur les jouets et les livres, elle l'est beaucoup moins pour la décoration et les arts de la table. Plus de la moitié (53%) des rayons vendant ce genre d'articles étaient ouverts lors de la visite des bénévoles de l'UFC-Que Choisir. Un tiers des rayons vendant des plantes et des fleurs étaient également ouverts, et un quart de ceux vendant de l'électroménager. "Plus surprenant, certains produits autorisés ne sont parfois pas accessibles (7 % des magasins), généralement le petit électroménager, et même les couches pour bébé dans un point de vente !", note l'association sur son site internet.