Plus de 413.000 personnes vaccinées en France

La campagne de vaccination se poursuit. Selon le décompte communiqué par la direction générale de la Santé, les Français ont été 413.046 à se vacciner, depuis le début de la campagne, le 26 décembre. Première région servie, la plus peuplée, l'Ile-de-France, où plus de 77.000 personnes ont reçu une injection. Suivent, loin derrière, les régions Auvergne Rhône Alpes et Nouvelle Aquitaine, à plus de 43.000 piqûres.