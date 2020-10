Covid-19 : plus de 50.000 nouveaux cas en 24 heures, nouveau record

Les jours se suivent, et les tristes records s’enchaînent. En dépit du couvre-feu imposé dans une partie de la France, parfois depuis plus d’une semaine, les contaminations flambent dans le pays. Ce dimanche, 52.010 nouvelles contaminations ont été recensées en France. Il s’agit, à nouveau, du record national et européen. Le taux de positivité est lui aussi en hausse : il atteint 17%, du jamais vu.

Depuis le jeudi 22 octobre, le nombre de contaminations quotidiennes dépasse systématiquement la barre des 40.000. Vendredi 23 octobre, la France a d’ailleurs dépassé le million de cas officiellement enregistrés depuis le début de la pandémie. Ce sont désormais 1.138.507 personnes qui ont été testées positives en France depuis février, révèle Santé publique France. En Europe, seule la Russie (plus d’1,5 million) fait pire. Rien qu’au cours de la semaine qui s’écoule, la France a enregistré plus de 240.000, un record, même si les données de la première vague manquent, tant le nombre de tests réalisés au printemps était plus faible.