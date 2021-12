Covid-19 : plus de 500.000 Français seront isolés pendant les fêtes

EN SOLO - Avec plus de 50.000 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés en France ces derniers jours, ce sont des centaines de milliers de personnes qui seront contraintes à l'isolement pour le réveillon.

Jamais l'épidémie n'aura autant troublé les fêtes de fin d'année. Tandis que, l'an dernier, le couvre-feu et la fermeture des magasins avaient permis de diminuer le nombre de contaminations, cette année, la France connaît l'un des pics épidémiques les plus importants depuis le début du Covid-19. Et ce, à quelques jours du réveillon.

Dix jours d'isolement forcé

Depuis le printemps de l'an dernier, jamais le pays n'avait vu autant de contaminations sur son territoire. Entre la cinquième vague liée au variant Delta et l'arrivée d'Omicron, on dénombre chaque jour plus de 52.000 contaminations à travers l'Hexagone.

Soit, autant de personnes contraintes à l'isolement. Dix jours de quarantaine sont en effet obligatoires pour toute personne positive au Covid-19, comme le précise l'Assurance Maladie. Toute personne positive à un test à partir du 15 décembre ne pourra donc pas participer aux festivités de Noël. Avec une moyenne de 52.000 cas recensés quotidiennement depuis cette date, sur dix jours, ce sera plus de 520.000 personnes qui se retrouveront isolées au moment du réveillon et du jour de Noël (si elles respectent les consignes des autorités sanitaires). Ce qui représente tout de même 1% de la population française. Parmi eux, un certain nombre de jeunes, qui devront fêter, théoriquement, Noël sans leur famille.

