Covid-19 : les Français plus nombreux que jamais à adhérer à la vaccination

Les Français semblent de plus en plus favorables à la vaccination contre le Covid-19. Alors que plus d'un adulte sur deux a d'ores et déjà reçu une première dose dans le pays, le nombre de vaccinés pourrait encore augmenter bien davantage. Selon la dernière enquête CoviPrev de Santé publique France réalisée entre le 17 et le 19 mai, plus de trois Français sur quatre (76%) se déclarent favorables à la vaccination.