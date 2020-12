Nouveau variant du coronavirus : "Il est possible qu'il ne soit pas plus dangereux"

Thibault Fiolet : C'est assez difficile à dire, car dans les autres pays que le Danemark et le Royaume-Uni, il n'y a pas beaucoup de séquençage génétique réalisé. Pour le moment, nous sommes donc face à un manque de données. Mais il n'y a pas forcément lieu de s'inquiéter, nous verrons plus tard si nous avons une augmentation soudaine de la mortalité ou des cas plus sévères. À ce jour, ce n'est pas le cas.

La France est loin d'être le seul pays à son tour touché par cette mutation, qui rendrait le virus 50 à 74% plus contagieux, selon une étude britannique. Ce samedi, un cas a été détecté en Suède, quatre en Espagne et une dizaine en Italie. Selon l'épidémiologiste Thibault Fiolet, ce variant aurait même déjà été détecté dès le mois de novembre au Danemark, rapporte-t-il sur son site . Est-il en train de circuler activement partout en Europe ? Semble-t-il vraiment plus dangereux ? L'efficacité du vaccin est-elle en jeu ? Thibault Fiolet répond à LCI.

Le patient testé positif à la variante en France demeure asymptomatique. Cela signifie-t-il que cette variante rend le virus plus contagieux, mais pas plus dangereux ?

Nous ne pouvons pas le déduire grâce à un seul cas, mais il est effectivement possible qu'il ne soit pas plus dangereux. Dans une étude, des chercheurs ont créé des variants du Sars-Cov-2 et ont étudié l'affinité entre le récepteur humain et la protéine de pointe du coronavirus. Résultat : il n'y avait pas d'affinité plus importante avec plusieurs mutants. Et récemment, au cours d'une autre étude réalisée des mutations - il y en a eu 12.000 depuis la souche de Wuhan - les chercheurs n'ont pas non plus constaté d'association avec une transmission accrue du Covid-19.

Le variant détecté au Royaume-Uni serait pourtant 50 à 74% plus contagieux, selon les dernières données...

Pour parvenir à ce résultat, les chercheurs ont regardé l'association entre la proportion de ce nouveau variant dans les séquences génétiques et le taux de transmission (R). Ils ont constaté que dans les régions dans lesquelles le variant était plus largement détecté, la transmissibilité était effectivement accrue. Il s'agit d'une association observationnelle entre ces deux variables, mais il peut y avoir d'autres facteurs, comme le comportement ou la densité de population, qui n'ont pas été pris en compte. Il faut donc attendre les résultats des études en laboratoire, qui observent les propriétés de ce nouveau variant : excrète-t-on par exemple plus de particules, ce qui expliquerait qu'il soit plus transmissible ? Il faut encore attendre pour le savoir.