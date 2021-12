Covid-19 : pourquoi autant de dentistes s'équipent-ils de purificateurs d'air ?

L'équipement de l'ensemble du cabinet qu'il dirige a nécessité un investissement de l'ordre de 15.000 euros, sans aide extérieure : chaque purificateur couvrant à peu près 15 m2, il en faut au moins un dans chaque pièce pour être efficace. Le dentiste ne regrette cependant pas cette dépense, estimant qu'elle lui a permis de maintenir son activité, et n'ayant pas enregistré de contamination dans son cabinet.

S'ils sont particulièrement adaptés à l'activité des dentistes, et si un certain nombre d'acteurs politiques les réclament à cor et à cri pour équiper les établissements scolaires, la généralisation des purificateurs d'air se heurte cependant toujours au problème du prix, souvent accentué par la superficie des lieux à "nettoyer". "Pour les grandes salles, c’est presque impensable", témoigne Philippe Ducreux, "l’investissement est très lourd : il faut couvrir tout l’espace, et même installer des appareils en hauteur".