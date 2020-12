Pourquoi il est faux d'assurer que les vaccins à ARNm modifient l'ADN

Peut-être avez-vous découvert sur les réseaux sociaux les nombreux messages expliquant que les vaccins à ARNm (également appelés "à ARN messager") actuellement finalisés sont dangereux. Ils contribueraient en effet à modifier nos gènes de manière irréversible : "Personne ne pourra ensuite corriger cette anomalie génétique jusqu'à la fin de vos jours et vous la transmettrez à votre descendance", croit ainsi savoir un internaute alarmiste. Un discours qui fait écho à celui de membres du monde médical : l'anesthésiste-réanimateur Louis Fouché, coutumier des fake news , et l'infectiologue Christian Perronne. Ce dernier affirme notamment que les vaccins qui vont être distribués n'en seront pas vraiment, puisqu'il s'agit à ses yeux de "produits de thérapie génique". Des thèses formellement contestées par les scientifiques spécialistes de ces questions.

Les vaccins à ARNm, développés notamment par les groupes Pfizer/BioNtech et Moderna, cherchent en quelque sorte à entraîner notre système immunitaire, de façon à lui permettre d'identifier des agents infectieux. "On injecte habituellement des virus inactivés en laboratoire, ou bien des protéines provenant de la coque protectrice du virus", glisse Le Temps, "mais pas dans le cas des vaccins à ARNm, qui consistent à administrer non pas de la matière virale, mais de petits acides ribonucléiques (ce qu’on appelle l’ARN) contenant le code génétique d’une protéine virale. Ces ARN ne proviennent pas du virus, ils sont totalement synthétiques." Notre corps, confronté à ces protéines virales inoffensives, est alors préparé à une attaque (cette fois-ci réelle) du virus : il dispose d'anticorps capables de le neutraliser.

Ces vaccins à ARNm pourront-ils modifier notre patrimoine génétique ? Non, certifient les scientifiques, et ce pour plusieurs raisons. "Non seulement l'ARN ne rentre pas dans le noyau des cellules", où se situe notre ADN, "mais même si c'était le cas, il ne pourrait pas interagir avec notre code génétique", tranche le Pr Jean-Daniel Lelièvre, membre de la Commission vaccination à la Haute autorité de santé. Il faudrait pour cela qu'il soit "transformé en ADN", mais comme le souligne ce spécialiste auprès du Figaro, "il n'y a pas de système qui permette de faire cela dans les cellules humaines". Quand il est invité à réagir au messages qui se propagent sur les futurs vaccins, il se montre sévère et évoque "un délire total".