Covid-19 : pourquoi l'hypothèse d'une troisième dose de vaccin ARNm prend de l'épaisseur

Une étude de l'Unité d'évolution et de transmission virale de l'hôpital San Raffaele de Milan et de l'Institut de recherche sur le diabète du même établissement, publiée début mai, démontre même la présence dans l'organisme d'anticorps neutralisant le Covid-19, au moins huit mois après l'infection.

"Si on veut avoir une efficacité maximum sur toutes les formes de la Covid, il faut maintenir des anticorps à des titres élevés et c'est dans ce sens-là, pour éviter au maximum la circulation de ces virus, qu'il sera très probablement nécessaire de faire des rappels", renchérit chez RTL l'infectiologue Odile Launay.

Comme le virus s'adapte au fur et à mesure, on va devoir sans doute, nous aussi, nous adapter - Jacqueline Marvel, directrice de recherche à l'Inserm

Outre la nécessité d'accumuler davantage d'anticorps pour faire face aux mutations du virus, ce sont surtout des rappels ciblés qui pourraient constituer la clé de l'équation. "L'idée derrière cette évocation d'une troisième dose est de dire qu'il faudrait peut-être réimmuniser avec un vaccin basé sur une souche variante", explique sur LCI, Jacqueline Marvel, directrice de recherche à l'Inserm et membre du Centre international de recherche en infectiologie. "Comme le virus s'adapte au fur et à mesure, on va devoir sans doute, nous aussi, nous adapter", conclut-elle, rappelant que la même méthode était employée pour le vaccin contre la grippe.

Toujours est-il que l'hypothèse d'une administration plus large d'une troisième dose de vaccin ARNm à la population n'est pas écartée. Pour le patron de Moderna, il sera notamment nécessaire de vacciner à nouveau les personnes âgées et pensionnaires des Ehpad dès la fin de l'été. "Deux à trois mois de retard entraîneraient de nombreuses hospitalisations et des morts", affirme Stephane Bancel. "Tous les adultes, mêmes jeunes, devront ensuite recevoir un rappel afin de protéger les personnes fragiles non vaccinées."

"Une hypothèse vraisemblable est qu'une troisième dose sera probablement nécessaire, entre six mois et douze mois, et à partir de là, il y aura une vaccination à nouveau chaque année, mais tout cela doit être confirmé", abonde Albert Bourla, du côté de Pfizer. Reste désormais à voir dans quel sens vont troncher les autorités sanitaires.