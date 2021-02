Covid-19 : pourquoi le mois de mars pourrait être décisif en France

Le mois de mars est susceptible de raviver de mauvais souvenirs chez certains alors qu'un an plus tôt le pays entier se confinait à l'instar de près de la moitié de la population mondiale. Et à en croire les projections des plus avisés, le cru 2021 pourrait enfoncer le clou un peu plus loin. Tout du moins pour ce qui concerne la France. Si les derniers chiffres de la situation épidémique peuvent sembler encourageants à court terme, malgré le choix qui divise de ne pas mettre le pays sous cloche, au moins deux paramètres font redouter une bascule dans les prochaines semaines.

Derrière cette échéance ? La prise de pouvoir anticipée du variant anglais, 30% plus létal, selon Arnaud Fontanet. Au moins 50% plus transmissible que le virus de 2020, ce dernier progresse en France de "50% par semaine", rappelle le professeur à l'Institut Pasteur et au Cnam, qui souligne que début janvier, il était responsable de 3,3% des nouvelles contaminations dans l'Hexagone, et de 14% à la fin du mois, selon des enquêtes flash. Des chiffres qui laissent entrevoir un scénario semblable à celui observé en Angleterre et en Irlande début janvier, ou encore au Portugal, les trois pays les plus touchés cette nouvelle souche.

"On devrait arriver vers 30-35% à la mi-février et le variant anglais pourrait devenir majoritaire début mars", a-t-il encore souligné mardi, confortant son analyse de la mi-janvier et les premières modélisations. "Le variant anglais est en train de progresser malgré des mesures fortes", ajoute-t-il, précisant que son expansion suit "un modèle de croissance exponentielle" et que les restrictions "n’ont pour l’instant pas permis d’enrayer sa progression". Selon lui, mars et avril correspondent au "moment où il faudra faire la soudure entre un variant qui progresse et le fait que la population fragile ne sera pas encore tout à fait vaccinée".