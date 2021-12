Covid-19 : pourquoi le pic de la cinquième vague n'a-t-il jamais été atteint ?

Un indicateur qui augmente jour après jour. Selon les dernières données en date du 20 décembre, plus de 52.000 nouvelles contaminations au Covid-19 sont enregistrées chaque jour dans le pays, et le taux d'incidence (545 cas pour 100.000 habitants) atteint un niveau inédit depuis le début de la pandémie. Une tendance qui devrait se poursuivre dans les prochaines semaines, alors que le ministre de la Santé Olivier Véran s'attend à plus de 100.000 cas quotidiens d'ici fin décembre.

Aucune des deux hypothèses ne s'est finalement confirmée, et la courbe est repartie à la hausse. Mardi 21 décembre, près de 73.000 cas ont été enregistrés, soit une hausse de 15% par rapport au mardi précédent. La faute au variant Omicron, beaucoup plus contagieux, et qui devrait être majoritaire en France entre Noël et le Nouvel an, a estimé le ministre de la Santé ce mercredi matin sur BFMTV. Les contaminations provoquées par ce variant augmentent en effet à un rythme plus soutenu que la baisse du nombre de cas engendrés par Delta.