Covid-19 : pourquoi le taux d’incidence des 6-10 ans est-il beaucoup plus élevé qu'en population générale ?

Cette explication est partagée par Isabelle Claudet. "Maintenant que les adultes sont vaccinés, les cas positifs sont surtout des enfants. Cela pourrait d'ailleurs nous faire basculer sur une épidémie principalement pédiatrique", nous précise la responsable des urgences pédiatriques à Toulouse, rappelant cependant que les cas graves ne sont pas, eux, en augmentation au sein de cette tranche d'âge.

Autre explication avancée par ces deux professionnelles : ce taux d'incidence particulièrement haut est dû à un taux de dépistage plus élevé. Depuis la rentrée scolaire des 6-10 ans, le 8 novembre dernier, le dépistage a fortement augmenté, notamment à cause du protocole sanitaire en vigueur. 12.403 tests pour 100.000 enfants de cette tranche d'âge ont été ainsi réalisés au 26 novembre, selon les données disponibles sur Geodes. C'est huit fois plus qu'à la rentrée et deux fois plus que l'ensemble de la population à la même date.

La rapide augmentation de la contamination chez les plus jeunes explique d'ailleurs l'explosion du nombre de classes fermées dans les écoles ces dernières semaines. Au 26 novembre selon le ministère de l'Éducation Nationale, 8890 classes ont renvoyé les enfants chez eux en France, un chiffre au plus haut depuis le début de l'année scolaire et qui a doublé en une semaine. Pour autant, l'école n'est pas un lieu plus contaminant qu'un autre, rappelle Isabelle Claudet, qui alerte malgré tout sur la baisse du respect des gestes barrières chez les enfants, comme dans l'ensemble de la population.