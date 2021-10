Covid-19 : pourquoi le vaccin Moderna a-t-il été suspendu dans plusieurs pays européens ?

Nouveau coup dur pour la campagne de vaccination. Ces derniers jours, quatre pays du nord de l'Europe ont annoncé qu'ils suspendaient en partie le vaccin développé par Moderna. La Finlande et la Suède l'ont ainsi interdit chez les hommes de moins de 30 ans, tandis que le Danemark et la Norvège l'ont formellement déconseillé pour les moins de 18 ans. En cause, le risque plus important pour cette catégorie de la population de développer une myocardite, selon les experts.