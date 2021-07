Covid-19 : pourquoi y a-t-il plus d'effets secondaires après la deuxième dose de vaccin ?

"La première dose permet de créer la réponse immunitaire spécifique à la protéine Spike du virus provoquant le Covid-19, alors que la deuxième dose réactive le système immunitaire", explique à LCI Morgane Bomsel, chercheuse du CNRS à l'Institut Cochin. Injectée uniquement aux patients n'ayant jamais eu le Covid-19, la deuxième dose sert de "boost" au système immunitaire. "Pour avoir une bonne réponse immunitaire, il faut que notre système soit activé par une inflammation transitoire", précise-t-elle. Au-delà d'un certain seuil, certains vaccinés peuvent alors ressentir des maux de tête, de la fièvre ou de la fatigue.

Cette deuxième injection demeure nécessaire pour conférer la protection maximale. "La seconde dose correspond à une réponse immunitaire plus forte, puisqu'on ne part pas de zéro, avec déjà un certain taux d'anticorps créé par la première injection", poursuit Bernard Bégaud. "Avec une nouvelle dose, celui-ci monte alors beaucoup plus haut. Et plus vous êtes immunisé, plus vous répondez à l'injection, et plus vous pouvez exprimer des effets latéraux à cette réponse immunitaire."