Covid-19 : près de 4900 patients en réanimation, le pic de la deuxième vague quasiment atteint

Les plus hauts responsables médicaux de l'AP-HP ont alerté dimanche sur le risque grandissant de "débordement" des hôpitaux parisiens, où les médecins se préparent avec une certaine "colère" à "faire le tri" entre les patients et à pratiquer une "médecine de catastrophe" face à la "violente" troisième vague de Covid-19.

L'inquiétude ne cesse de grandir concernant la situation sanitaire dans les hôpitaux. Ce week-end encore, le nombre de cas d'hospitalisations lié au coronavirus a grimpé. Désormais, le pic d'une deuxième vague est presque atteint et le nombre de patients en réanimation inquiète les professionnels de santé et le gouvernement.

Invité sur le plateau de LCI, le Pr Caumes, chef du service des maladies infectieuses à la Pitié-Salpêtrière, a tiré la sonnette d'alarme : "Entre les personnes vaccinées et celles déjà infectées, on estime qu'il y environ 20 millions de personnes immunes. On n'a donc pas une population aussi vierge de toute infection qu'il y a un an. Mais la courbe est exponentielle en région parisienne."

Selon les dernières données de Santé Publique France, la troisième vague, attisée par le variant anglais, n'épargne aucune tranche d'âge, y compris chez les actifs. Ainsi, on décomptait vendredi 120 personnes âgées de 30 à 39 ans en réanimation sur le territoire national (103 le 27 février), 339 chez les 40-49 ans (contre 228), 801 chez les 50-59 ans (contre 542).