"Protégez-vous, protégeons-nous" : le message de Teddy Riner aux habitants d'Outre-mer

Dans un message publié ce vendredi sur Twitter, le judoka a appelé les habitants d'Outre-mer à se mobiliser contre le Covid-19. "La situation sanitaire est toujours préoccupante en Guadeloupe et dans les îles. Le combat continue partout, il est important de rester mobilisés et de s’informer auprès des bonnes sources. Protégez-vous, protégeons-nous... On la joue collectif. De tout cœur avec vous", écrit-il.

Si la démarche est louable, le médaillé olympique s'est attiré des critiques sur le réseau social. Beaucoup d'internautes lui reprochent de ne pas parler de la vaccination. "Teddy, l'Antillaise que je regrette que vous n'ayez pas appelé EXPLICITEMENT à la vaccination", tweete l'une. "Donc il faut se faire vacciner ? Pourquoi ne pas le dire tout simplement ? Peur de quelque chose peut être ? Non, pas vous !", regrette un autre. "Il manque le mot vaccin non ?", fait remarquer un troisième.

En Guadeloupe, seulement 23,4% de la population en âge d'être vaccinée (plus de 12 ans) avait reçu deux doses au 25 août. C'est à peine mieux en Martinique, où 23,8% des plus de 12 ans ont déjà reçu deux doses de vaccin. Saint-Martin et Saint-Barthélemy font en revanche figure d'exemple Outre-mer, avec respectivement une couverture vaccinale complète chez les plus de 12 ans de 34,6 % et 62,5 %.

Lors d'une conférence de presse jeudi, Olivier Véran a fustigé les habitants encore réticents à se faire vacciner. "Une partie conséquente de la population doute du vaccin, de son efficacité, pense qu'il y a d'autres moyens de lutter contre le virus (...) Depuis l'arrivée de la quatrième vague, les réticences reculent", mais "le doute aura tué et tue encore", a-t-il déclaré.