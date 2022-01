Le pass sanitaire est-il tout de suite réactivé après une 3e dose effectuée hors délai ? Le 20H vous répond

Depuis le début de la crise sanitaire, le JT de TF1 passe chaque soir au crible les interrogations des téléspectateurs dans "Le 20H vous répond". Au menu du jour : je n'ai pas pu faire ma dose de rappel dans les temps, mon certificat vaccinal sera-t-il immédiatement valable si je fais finalement cette troisième injection ? Je suis en train de préparer mes examens, que se passe-t-il si je suis positif au Covid le jour de mes partiels ? Je suis aide à domicile, mes employeurs ne sont pas vaccinés, puis-je refuser d'aller travailler ? Garance Pardigon répond à ces questions ce mercredi sur le plateau de Gilles Bouleau.

Je n'ai pas pu faire ma dose de rappel dans les temps. Mon certificat vaccinal sera-t-il immédiatement valable si je fais finalement cette troisième injection ?

Non, vous allez devoir attendre une semaine, sept jours précisément. C'est précisé dans cette FAQ sur la dose de rappel. Pourquoi sept jours ? Parce que c'est le temps qu'il faut pour être correctement protégé par cette nouvelle dose. Souvenez-vous, c'était aussi le laps de temps nécessaire pour avoir un schéma vaccinal complet après votre deuxième dose.

Pendant ces sept jours, vous allez donc devoir vous faire tester pour avoir un pass sanitaire valide. Et ces tests seront bien à votre charge, nous a confirmé la Direction Générale de la Santé : "On parle bien des tests de confort, et non sur prescription médicale". Vous êtes logé à la même enseigne qu'une personne qui n'aurait reçue aucune dose. Tout le détail de cette prise en charge est à retrouver sur le site de l'Assurance Maladie.