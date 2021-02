Covid-19 : quatre premiers cas de variant brésilien détectés en France

Il se développe comme une traînée de poudre. Le variant brésilien est désormais dominant en Amazonie, et tous les indices indiquent déjà qu'il est plus contagieux que les variants anglais et sud-africain. À titre d'exemple, alors que la mutation britannique a mis environ trois mois pour dominer l'épidémie en Angleterre, le variant brésilien est devenu majoritaire dans la région de Manaus en seulement un mois. L'apparition du variant P1, comme il se nomme, suscite donc ces derniers jours de nouvelles inquiétudes. Déjà détecté au Japon, en Allemagne et dans le Minnesota, il vient tout juste d'être repéré en France.

On sait "depuis hier" (mercredi 3 février, ndlr) qu'il y a "quatre cas de variant d'origine brésilienne, notamment dans le Var, dans la région Aura (Auvergne-Rhône-Alpes) et à La Réunion", a déclaré ce jeudi Olivier Véran lors d'une conférence de presse aux côtés du Premier ministre, ajoutant que le variant d'origine sud-africaine a également été identifié. Et le ministre de la Santé n'a pas caché ses craintes à leur sujet : "D'abord parce qu'il existe moins de données sur les infections qu'ils entraînent. Ensuite parce que certaines études tendent à montrer qu'il y a davantage de réinfections, et enfin parce que nous manquons d’éléments pour être pleinement sûrs que les vaccins sont aussi efficaces sur eux", a-t-il indiqué.