"Quatre semaines, c'est un peu court pour avoir un freinage de l'épidémie", prévient Karine Lacombe

La cheffe du service des maladies infectieuses à l’hôpital Saint-Antoine, à Paris, a ensuite tenté de donner des perspectives aux Français tout en refusant de prendre position sur le cas des écoles, fermées, elles aussi, pour quatre semaines : "Si tant est que la campagne de vaccination marche vraiment, d'ici 6 à 8 semaines, on pourrait y voir un peu plus clair. (...) 6-8 semaines, c'est ce qu'il va nous falloir pour lever les mesures actuelles et retendre vers une vie normale". Selon la médecin, le pays pourrait donc rouvrir progressivement ses établissements -les terrasses et certains lieux culturels dans un premier temps- entre la mi-mai et la fin-mai. La Pr Karine Lacombe a également prévenu que cette vague épidémique, la troisième depuis un an, serait rude dans les hôpitaux : "On s'oriente sur une dynamique proche de celle de la première vague et déjà pire que la deuxième".