Covid-19 : que pensent les scientifiques des nouvelles restrictions sanitaires ?

Le gouvernement espère limiter nos déplacements également en fermant 90 000 commerces considérés comme non-essentiels. Cette mesure est-elle efficace ? "On n’a pas mesuré l’impact de la fermeture des commerces non-essentiels. Mais on est sûr que c’est un impact très marginal, comme la plupart des mesures qui ont été prises jusqu’ici d’ailleurs", explique docteur Catherine Hill, épidémiologiste et biostatisticienne à l'Institut Gustave Roussy. "Je vous rappelle quand même que ça fait des jours et des semaines que le nombre de gens qui arrivent en réanimation chaque jour augmente”,